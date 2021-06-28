Судью Карасева после матча Нидерланды — Чехия обвинили в продажности

Российский арбитр Сергей Карасев подвергся жесткой критике после работы на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Чехии. Об этом сообщает Sport24.

Работой отечественного судьи остались недовольны поклонники сборной Нидерландов, которые были резко не согласны с решением Карасева удалить защитника Маттейса Де Лигта на 55-й минуте игры за игру рукой.

«Сколько они заплатили Карасеву?»;

»УЕФА и Карасев — мафия»;

«Карасев, твои руки в крови»;

«УЕФА, вы должны проверить Карасева на предмет взяточничества, потому что все его решения были в пользу Чехии. Изучите и его прошлые матчи, может тоже что-то в них найдете?» — пишут голландские фанаты в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в дни матчей группового этапа чемпионата Европы 2020 года футболисты сборной Англии получили 2 114 оскорбительных постов, опубликованных в социальной сети Twitter.