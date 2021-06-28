Торган Азар стал лучшим игроком матча Бельгия — Португалия

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

Лучшим игроком матча по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар, поразивший ворота действующих чемпионов Европы с передачи Тома Менье.

Напомним, что встреча прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.



Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: 1:0 — Азар Т., 42.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

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