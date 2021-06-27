Журналист назвал причины возможного обмена Кузнецова из «Вашингтона»

Журналист канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» может расстаться с российским нападающим Евгением Кузнецовым из-за его скандальных поступков.

«Кэпиталз» устали от выходок Кузнецова. Он стал одним из немногих игроков НХЛ, дважды за сезон сдавших положительный результат на коронавирус, а также был отстранен на четыре года от сборной из-за скандала с кокаином. Настало время перемен. Кузнецов, несомненно, талантливый игрок – вспомнить хотя бы плей-офф 2018 года», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.

Также инсайдер заявил, что сократить контракт Кузнецова будет не просто, но он может стать меньше после выплаты «Вашингтоном» подписного бонуса в $ 5 млн в июле.

Напомним, Кузнецов в сезоне-2020/2021 провел 44 матча в регулярном чемпионате, набрав 29 очков (9+20), а также сыграл 8 матчей в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.

Ранее Фрэнк Серавалли рассказал подробности переговоров форварда Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».