Радимов считает, что вышедшая в четвертьфинал Дания сильна физически

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры Дания - Уэльс (4:0). Специалист заявил, что датчане сильнее Уэльса на голову. Он считает, что Дания — очень дисциплинированная команда, где каждый знает свое предназначение. Радимов подчеркнул, что игра датчан складывается из большого количества вертикальных передач. Они не боятся рисковать.

«У датчан такая эйфория, есть такая поддержка. Команда доказала, что физически готова очень хорошо — и в матче с нами, и в матче с Уэльсом они это показали во втором тайме», — передает слова Радимова »Матч ТВ».

Сборная Дании уверенно переиграла команду Уэльса в матче 1/8 финала Евро-2020. В этом матче дважды забил Дольберг, отличился Брэйтуэйт, а также отличился и сам Мехле. В четвертьфинале датчане встретятся с победителем пары Нидерланды-Чехия.

Дании вышла в плей-офф со второго места группы B, где они обыграли только сборную России (4:1) и прошли в 1/8 за счет преимущества в разнице голов. Также датчане потерпели поражения от сборных Бельгии (1:2) и Финляндии (0:1).

Ранее датский футболист Йоахим Мехле назвал причины прохода своей сборной в четвертьфинал Евро-2020.