Почетный президент РФС заявил, что в России не хватает футболистов уровня сборной Украины

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своем отношении к сборной Украины на Евро-2020.

«У меня нет ни радости, ни разочарования — нейтрально отношусь к успехам сборной Украины. Но говорить, что им повезло выйти в плей-офф — неправильно», — цитирует Колоскова Sport24.

Колосков отметил, что у команды Андрея Шевченко высокий уровень игры и они вышли в плей-офф согласно формату проведения нынешнего чемпионата Европы.

«Мне нравится футбол сборной Украины, там играют высококлассные мастера. Нам таких игроков не хватает» — сказал Колосков.

Напомним сборная Украины вышла в плей-офф турнира благодаря дополнительным показателям в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах. Российские футболисты расположились на последней строчке в группе и покинули турнир.

Ранее народный артист РСФС Михаил Боярский рассказал о своих впечатлениях от выхода украинской сборной в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.