Фанаты освистали игроков Англии и Шотландии, преклонивших колено в поддержку BLM

18 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошел матч между сборными Англии и Шотландии в рамках чемпионата Европы — 2020. Команды сыграли вничью, не забив ни одного гола.

Перед началом игры футболисты сборных Англии и Шотландии преклонили колено, поддерживая уже традиционную для футбола акцию BLM (Black Lives Matter), после чего болельщики начали освистывать игроков. Было решено увеличить громкость музыки на арене. Об этом сообщает Assosiated Press.

Black Lives Matter — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.

22 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне англичане сыграют со сборной Чехии, а шотландская команда в этот же день проведет встречу со сборной Хорватии на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и закончится 11 июля. Турнир проходит в 11 городах.

Таким образом, англичане набрали четыре очка и занимают вторую строчку в таблице группы D, а шотландцы идут на последнем месте, имея в активе один балл.

Ранее британское издание осудило сборную России за отказ становиться на колено на Евро.