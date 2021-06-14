Во Львове продолжат наливать бесплатное пиво после голов в ворота России

Организаторы фестиваля Lviv Fan Festival продолжат наливать бесплатное пиво участникам после голов в ворота России на чемпионате Европы 2020 года. Об этом в эфире «24 канала» заявил президент «Руха» Григорий Козловский.



Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия с крупным счетом уступила национальной команде Бельгии. В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил акцию с выдачей пива за каждый гол в ворота России.