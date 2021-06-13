Черчесов обошел Хиддинка по числу крупных поражений во главе сборной России

Сборная Бельгии обыграла национальную команду России в матче первого тура группы B чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает «СЭ», гланый тренер сборной России Станислав Черчесов потерпел шестое крупное поражение во главе национальной команды, тем самым обогнав по данному показателю голландского специалиста Гуса Хиддинка, работавшего на посту наставника с 2006 по 2009 год.

Напомним, что в составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Игорь Лебедев Нападающий прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче первого тура чемпионата Европы — 2020 против Бельгии.