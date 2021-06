Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы

Сборная Бельгии разгромила национальную команду России в матче первого тура группы B чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0.

После этой игры подопечные Станислава Черчесова установили антирекорд за всю историю проведения континентальных первенств. Как сообщает Gracenote, ни одна команда-хозяйка Евро до этого не проигрывала со столь крупным счетом.

Напомним, что в составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Свой второй матч на турнире Россия сыграет против Финляндии 16 июня в 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Бельгия забила России во втором тайме один мяч после одного удара в створ.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

