Черчесов не исключил, что Кудряшов сможет восстановиться от травмы к Евро-2020

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Федор Кудряшов Федор Кудряшов
Федор Кудряшов
РИА «Новости»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал травму защитника Федора Кудряшова, которую он получил перед контрольным матчем против Болгарии, передает «Чемпионат.com».

Россияне победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Соболев.

«Кудряшов пропустит Евро? Опережать события не будем – сделаем завтра МРТ, Баринову – КТ, а у Зобнина проблем никаких нет. Надеемся, травмы окажутся несерьезными», — сказал Черчесов.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Россия обыграла Болгарию в последнем контрольном матче перед Евро-2020.