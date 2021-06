Мхитарян продлит контракт с «Ромой»

Атакующий полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян согласился на предложение римлян о продлении соглашения. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Представители клуба и игрока согласовали контракт до 2023 года. Оклад футболиста составит 4,5 млн евро в год, а также включает бонусы.

Напомним, что в прошедшем сезоне Мхитарян принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил 12 мячей и отдал десять результативных передач.

32-летний армянин выступает за «Рому» с 2019 года. Его действующий контракт истекает 30 июня.

В новый сезон столичный клуб войдет под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью, который до этого проработал больше года в лондонском «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что Генрих Мхитарян отказался переходить в петербургский «Зенит».

Agreed personal terms between Henrikh #Mkhitaryan and #ASRoma to extend the contract until 2023 (€4,5M/year + add-ons). #transfers https://t.co/5bX4orPKBe