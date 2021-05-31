Василевский признан первой звездой матча «Тампы» с «Каролиной»

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы». Василевский в этом поединке отразил 37 бросков по своим воротам из 38.

Второй звездой стал нападающий «Лайтнинг» Барклай Гудроу, замкнул тройку лучших игроков по итогам встречи защитник «Харрикейнз» Джейк Бин.

Счет в серии стал 1 - 0 в пользу «Тампы», которая является действующим обладателем Кубка Стэнли. Следующий матч состоится 2 июня, стартовое вбрасывание будет сделано в 02.30 по московскому времени.

В первом раунде плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Флориду Пантерз» со счетом 4 - 2. «Каролина» на старте плей-офф оказалась сильнее «Нэшвилл Предаторз».

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» проиграла «Тампе-Бэй Лайтнинг» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лайтнинг».