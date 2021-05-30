Де Брейне рискует не успеть восстановиться к матчу с Россией на Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне рискует пропустить групповой этап предстоящего чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, на восстановление после травмы, полученной в финальном матче Лиги чемпионов, ему потребуется около трех недель. Отмечается, что Де Брейне вряд ли пропустит весь турнир, так как к матчам плей-офф получит возможность выходить на поле в специальной защитной маске.

Напомним, что врачи диагностировали бельгийцу острый перелом костей носа и перелом левой глазницы.

Сборная России сыграет против бельгийцев в своем первом матче на предстоящем чемпионате Европы. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Кевину Де Брейне после финала Лиги чемпионов диагностировали перелом костей носа и левой глазницы.