Президент УЕФА жестко высказался о действиях «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал «Ювентус», «Барселону» и «Реал», продолжающих поддерживать проект Суперлиги.

«Они не должны парализовывать футбол своими действиями. Странно читать пресс-релизы этих трех клубов против сотен других клубов. Правильный подход — диалог. Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай играют там втроем», — приводит слова Чеферина Mundo Deportivo.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили: «Милан», лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико», лондонский «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм». Однако, в ночь с 20 на 21 апреля было официально объявлено о приостановке проекта.

25 мая УЕФА завел дисциплинарные дела на «Ювентус», «Барселону» и «Реал» из-за того, что они отказались от выхода из Суперлиги. О возможных санкциях к клубам в организации говорить отказались, но по информации западных СМИ, эти три клуба на следующий сезон могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подать в суд на УЕФА в случае штрафа за Суперлигу.