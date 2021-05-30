Ультрамарафонец Владимир Попов утонул в Мордовии. Об этом сообщает издание «Известия Мордовии».

Вечером 28 мая, по свидетельству очевидцев, Попов в процессе отмечания праздника День пограничника решил переплыть пруд вблизи от села Мордовская Поляна, однако, не доплыв до середины водоема, ушел под воду. Найти тело погибшего удалось только на следующий день, после прибытия на место происшествия водолазов. Спортсмен приехал в гости к родным в Зубово-Полянский район после очередного забега: он преодолел дистанцию от Москвы до Грозного за 20 дней.

В активе Владимира пробег на 500 километров из Москвы в Мордовию, марафон на 750 километров Москва – Санкт-Петербург, а также забег по маршруту Москва – Казань на 1 000 километров. 24 мая на пресс-конференции в Саранске Попов рассказал, как ему удалось за 20 дней преодолеть 2000 километров.

Подробности трагедии в своем Instagram рассказал друг погибшего, писатель Николай Храмов.

52-летний Владимир Попов работал адвокатом в Москве. 31 мая он должен был участвовать в судебном процессе. Был женат, воспитывал дочь.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в океане.