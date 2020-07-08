Двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в океане

Двукратный чемпион мира по сноубордкроссу Алекс Пуллин утонул в океане во время подводной охоты, передает Sport24.

Утром 8 июля спортсмен был обнаружен дайверами на дне океана без кислородной маски. Пуллина на протяжении 45 минут пытались реанимировать, однако затем была констатирована его смерть.

Отметим, что погибший сноубордист являлся знаменосцем сборной Австралии на Олимпийских играх в Сочи.

Ранее сообщалось, что российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов выразил благодарность Абдулманапу Нурмагомедову, скончавшемуся 3 июля., скончавшемуся 3 июля.