Абрамович и шейх Мансур потратили на трансферы €1,9 млрд с момента покупки клубов

Владельцы «Манчестер Сити» и лондонского «Челси» шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян и Роман Абрамович потратили на трансферы с моментов покупки в общей сложности €1,9 млрд, сообщает Financial Times.

В материале издания отмечается, что в сезоне-2021 клуб из столицы Англии потратил на переходы игроков более €256,5 млн. Это сравнимо с трансферными расходами «Барселоны» и туринского «Ювентуса» вместе взятых, которые занимают третье и четвертое места в рейтинге Лиги чемпионов по трансферным расходам соответственно.

«Горожане» в нынешнем сезоне потратили на новых игроков €174,9 млн.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. Шейх Мансур, являющийся членом правящей династии эмирата Абу-Даби, стал владельцем «Манчестер Сити» в 2008 году.

29 мая английские клубы встретятся в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Порту на стадионе «Драгау». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В групповом этапе турнира «Манчестер Сити» занял первое место в квартете с португальским «Порту», греческим «Олимпиакосом» и французским «Марселем». На пути к финалу «горожане» также по сумме двух встреч обыграли менхенгладбаскую «Боруссию» (2:0, 2:0), «Боруссию» из Дортмунда (2:1, 2:1) и «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).

«Челси» также стал первым в своей группе, в которую попали испанская «Севилья», российский «Краснодар» и французский «Ренн». В плей-офф лондонцам удалось сломить сопротивление испанского «Атлетико» (1:0, 2:0), «Порту» (1:0, 2:0) и «Реала» (1:1, 2:0).