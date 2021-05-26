Посол России в Минске назвал незрелой реакцией инцидент с флагами на ЧМ

Посол России в Минске Евгений Лукьянов считает, что решение властей Риги заменить флаги Белоруссии и России во время чемпионата мира по хоккею является незрелой реакцией.

«То, что произошло в Риге, мне как недавнему послу России в Латвии показалось диковатым, когда министр иностранных дел и мэр города снимают белорусский флаг. Снимается флаг России... Я не говорю о профессионализме, соблюдении стандартов международного права. Мне кажется, это какая-то по меньшей мере незрелая реакция», — цитирует Лукьянова агентство «БелТА».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Власти латвийской столицы использовали российский триколор в оформлении города к старту турнира, однако 24 мая сменили его на флаг Олимпийского комитета России.

В тот же день мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией. По словам градоначальника, акция является ответом на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Ранее МИД раскритиковал решение властей Латвии убрать флаг России на чемпионате мира.