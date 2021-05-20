Британское издание не верит в успех России на Евро-2020

Британское издание FourFourTwo спрогнозировало выступление сборной России на предстоящем чемпионате Европы--2020, вместе с тем назвав лучшего игрока в нынешнем составе.

Лучшим результатом национальной команды в новейшей истории на континентальных первенствах является выход в 1/2 финала турнира в 2008 году.

В числе негативных факторов также называется перенос чемпионата. Российские игроки постарели, молодежь себя никак не проявила. Отечественные представители в европейских чемпионатах пока не могут закрепиться в своих клубах, а другие футболисты не спешат уезжать за границу.

Российским фанатам не стоит ожидать многого от выступления своих игроков, говорится в статье издания.

Лучшим российским игроком издание считает Александра Головина. Полузащитник провел 36 игр за национальную команду, забив пять мячей.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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