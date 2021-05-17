Кучеров признан третьей звездой матча против «Флориды»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой стартового матча серии плей-офф против «Флориды».

«Молнии» победили со счетом 5:4.

Первой звездой стал партнер Кучерова Брейден Пойнт, вторую строчку занял игрок «Пантерз» Джонатан Юбердо.

Кучеров впервые вышел на лед после операции на бедре, которую он перенес в декабре 2020 года.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пойнт и Кучеров, оформившие по дублю, а также Блейк Коулман.

У проигравшей команды отличились Александр Барков, Картер Верхаге, Джонатан Юбердо и Оуэн Типпет.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 35 бросков.

Вторая встреча первого раунда между этими командами пройдет в Санрайзе 19 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 03.00 по московскому времени.

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин вышел на третье место в лиге по числу шайб среди левых нападающих.