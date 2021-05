НХЛ призвали дисквалифицировать подравшегося с Панариным игрока «Вашингтона»

Национальную хоккейную лигу (НХЛ) призвали дисквалифицировать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона за драку, которую он устроил в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).

С таким заявлением выступил известный североамериканский журналист из издания New York Post Ларри Брукс. Стоит отметить, что от действий Уилсона пострадали два российских игрока «Рейнджерс» — Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Изначально Уилсон ударил Бучневича, который упал возле ворот, а затем повалил на лед Панарина и нанес ему несколько ударов в голову, которая не была защищена шлемом.

«Посмотрите на это и убедитесь, как близко НХЛ была к смерти на льду! Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь плей-офф. И заставьте его повторно получить право играть в НХЛ», — написал Брукс в Twitter.

Панарин по итогу драки матч продолжить не смог. С большой долей вероятности он пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Панарин выбыл до конца нынешнего сезона из-за повреждения. Об этом проинформировал журналист Элиот Фридман в своем Twitter.

Take a look at this and see how close the NHL was to a death on the ice. Ban this guy for the rest of the season and playoffs. Make him reapply for admission next year. https://t.co/sfz6E6r7bL