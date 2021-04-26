Озил пошутил над «Тоттенхэмом» после поражения в Кубке английской лиги

Игрок турецкого «Фенербахче» Месут Озил пошутил над лондонским «Тоттенхэмом» после поражения в финале Кубка английской лиги.

«Он остается пыльным», — написал Озил в Twitter, намекая на шкаф для трофеев.

Напомним, в финальном матче «шпоры» уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 82-й минуте матча — отличился защитник Эмерик Лапорт.

«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, в том числе команда Гвардиолы взяла четыре последних розыгрыша этого турнира. «Тоттенхэм» за свою историю четыре раза завоевывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.

«Манчестер Сити» также близок к победе в чемпионате Англии и продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

Этот матч был выбран в Англии как тестовое событие для возвращения болельщиков на стадионы Великобритании. Финал на стадионе «Уэмбли» посетило 8000 зрителей.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вышел на чистое третье место среди тренеров по количеству трофеев, обойдя по этому показателю бывшего тренера киевского «Динамо» и сборной СССР Валерия Лобановского.