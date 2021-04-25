Председатель правления «Баварии» назвал Суперлигу цирком

Председатель правления мюнхенской «Баварии» жестко раскритиковал Европейскую Суперлигу, передает Bild am Sonntag.

Напомним, мюнхенцы изначально отказались от вступления в новый турнир.

«Возможно, даже неплохо, что мы пережили этот цирк, который перевернул мир с ног на голову. Это заставило бизнесменов раз и навсегда понять, что футбол — это не только бизнес», — сказал Руменинге.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось о том, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует подать в суд на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).