Фердинанд призвал выбросить технологию VAR в мусорку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высушил с резкой критикой технологии системы видеоассистента рефери (VAR). Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

По его мнению, от данной функции больше вреда, чем пользы.

«VAR нужно выбросить в мусорное ведро. Мы пробовали, и это дерьмо. Нужно от него избавиться. Он замедляет футбол и высасывает эмоции из игры», — написал Фердинанд.

Система видеоассистента позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять верное решение: нарушения правил при забитых голах, эпизоды с назначением пенальти, ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй желтой не рассматриваются) и ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно совершил фол, наказываемый карточкой).

Таким образом, система видеоассистента позволяет официально выявить и подтвердить очевидные ошибки судьи во время матча.

Var needs to be put in the bin now. We've tried it and it's s***. Get rid.

Its slowing the game down & sucking the emotion out of the game.#UEFA #fifa #PremierLeague #football