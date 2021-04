Владелец «Тоттенхэма» прокомментировал выход клуба из Суперлиги

Владелец лондонского «Тоттенхэма» Дэниэл Леви прокомментировал выход клуба из состава участников европейской Суперлиги.

По его мнению, руководство «шпор» пришло к выводу о необходимости прислушаться к мнению фанатов, яростно протестовавших против участия в новом турнире.

«Мы сожалеем о тревоге и беспокойстве, вызванных предложением сыграть в Суперлиге. Мы считали важным, чтобы наш клуб участвовал в разработке возможной новой структуры, которая стремилась бы обеспечить более мощную финансовую устойчивость, оказывая при этом значительно большую поддержку всей футбольной пирамиде.

«Мы считаем, что мы не должны стоять на месте, и что спорт должен постоянно пересматривать подходы к управлению соревнованиями, чтобы игра, которую мы все любим, продолжала развиваться и радовать болельщиков по всему миру.

«Мы хотели бы поблагодарить всех тех сторонников клуба, которые представили свои взвешенные мнения касательно данной проблемы», — передает слова Леви официальный сайт «Тоттенхэма».

Ранее «Ливерпуль» опубликовал пресс-релиз в связи с выходом из Суперлиги.

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ⚪️ #COYS