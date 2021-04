УЕФА может отстранить клубы Суперлиги из нынешнего розыгрыша еврокубков

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы-участники Суперлиги могут быть отстранены от участия в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Мы постараемся использовать все санкции против клубов Суперлиги. Как можно скорее они должны быть отстранены от участия в еврокубковых соревнованиях», — приводит слова Чеферина журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал решение топ-клубов континента создать Суперлигу.

