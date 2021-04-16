Экс-игрок ЦСКА критично высказался о жалобах «Спартака» на судейство

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дейвидас Шемберас критично высказался о жалобах столичного «Спартака» на судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает РИА «Новости».

Красно-белые направили в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) обращение в связи с тремя пенальти, которые не были поставлены в ворота другого московского клуба — «Локомотива», в игре 25-го тура чемпионата России. Шемберас отметил, что такие заявления — это нормально, однако в последнее время недовольство судейством активно выражает только «Спартак».

«Вот только в последнее время я слышу плач со стороны только «Спартака». Не знаю, с чем это связано. Но в последний год жалобы красно-белых на судейство стали нормой. Возможно, такие принципы у клуба, для них такое поведение нормально», — заявил он.

Стоит отметить, что комиссия признала все решения Кирилла Левникова, который был главным арбитром встречи «Локомотива» и «Спартака», верными.

Ранее сообщалось, что известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Джордане Ларссоне. Он отметил, что в ближайшее летнее трансферное окно Ларссон может покинуть состав красно-белых, потому что на него есть спрос у клубов из европейских чемпионатов.