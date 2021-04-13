Дисквалификация Гильерме не подлежит обжалованию

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц в интервью «СЭ» прокомментировал двухматчевую дисквалификацию вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за демонстрацию неприличных жестов фанатской трибуне «Спартака».

По его словам, российский голкипер в соответствии с пунктом 6 статьи 94 регламента проведения чемпионата России по футболу не имеет возможности обжаловать решение КДК.

В ближайших двух турах подопечным Марко Николича предстоят встречи против «Ростова» и «Тамбова». Отметим, что на полуфинальной игре Кубка России против столичного ЦСКА, которая состоится 22 апреля, Гильерме имеет возможность появиться на поле.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее сообщалось, что «Спартак» получил условную дисквалификацию стадиона на один матч за расистские кричалки в адрес голкипера московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.