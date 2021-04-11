Наставник «Реала» Зидан отреагировал на недовольство судейством тренера «Барселоны»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на недовольство судейством тренера каталонской «Барселоны» Рональда Кумана в «Эль Классико», передает Marca.

«Кумана считает, что в наши ворота надо было назначить пенальти? Я считаю, что судья не дал свисток, потому что там не было пенальти. Нельзя все списать на арбитра», — сказал Зидан.

Напомним, «сливочные» одержали верх со счетом 2:1. В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.

Сине-гранатовые опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» впервые с 1978 года победил в «Эль Классико» трижды подряд.