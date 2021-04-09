Большунов ответил на слова Резцовой о «звездной болезни»

Чемпион мира и двукратный победитель Кубка мира Александр Большунов поделился мнением о высказывании олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая ранее заявила о «звездной болезни» у лыжника.

«Я слышал, но интервью не читал и не собираюсь. Не считаю, что меня захлестнула звездная болезнь. Зная человека, очень много неоднозначных высказываний, даже говорить ничего не буду», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

Спортсмен примет участие в VIII Югорском лыжном марафоне, который пройдет 10 апреля в Ханты-Мансийске.

Большунов является четырехкратным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Лыжник взял серебро в эстафете, командном спринте и марафоне, а также стал бронзовым призером в спринтерской гонке классическим стилем.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков предположил, что у Резцовой «в голове не все в порядке».