Широков критично высказался о назначении Гончаренко в «Краснодар»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков поделился размышлениями о назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара», передает «Чемпионат.com».

Специалист покинул пост наставника московского ЦСКА 22 марта, а уже 6 апреля заключил контракт с краснодарской командой. На этом посту он сменил Мурада Мусаева, который подал заявление об отставке после поражения «Ахмату» со счетом 0:5.

«Для «Краснодара» это топтание на месте. На контрасте сейчас будет чуть лучше, наверное, а дальше я не думаю, что кардинально что-то поменяется. Что, ЦСКА кардинально лучше играет, чем «Краснодар»? Поменяли шило на мыло», — заявил Широков.

Гончаренко руководил московским ЦСКА с 2016 по 2021 год. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером РПЛ.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Тимур Гурцкая критично отозвался о назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».