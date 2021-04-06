Стал известен главный претендент на должность наставника «Спартака»
Стал известен главный претендент на должность наставника московского «Спартака».
По информации РИА «Новости», основным кандидатом на пост главного тренера клуба является Борис Миронов. Отмечается, что 49-летний специалист уже принимает участие в тренировочных занятиях с командой.
Напомним, что в сезоне-2016/17 специалист вместе с «Красной Армией» выиграл Кубок Харламова, присуждаемый клубу за победу в серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги. С января 2019 года по август 2020 Миронов работал помощником главного тренера нижнекамского «Нефтехимика».
В сезоне-2020/21 «Спартак» занял восьмую строчку в своей конференции по итогам регулярного чемпионата, что позволило клубу выйти в четвертьфинальный раунд плей-офф Кубка Гагарина Западной конференции, где в четырех встречах верх одержал московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московское «Динамо».