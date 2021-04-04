Юрий Семин отреагировал на отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера «Краснодара»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Мурада Мусаева из «Краснодара».

«Хочу выразить поддержку моему молодому коллеге Мураду Мусаеву. Мурад вырос в системе клуба, получил глубокие знания и уже громадный опыт! С тобой «Краснодар» дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России, прошел в 1/8 Лиги Европы и сложный отбор Лиги чемпионов. Я уверен, что мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба! Удачи тебе», — написал Сёмин в своем Instagram.

Решение об уходе со своего поста было исключительно инициативой Мусаева, который уже не в первый раз приходил к владельцу клуба Сергею Галицкому с заявлением об увольнении. И если после крупного поражения от «Спартака» (1:6) это осталось только разговором, то после «Ахмата» (0:5) руководство краснодарской команды приняло решение принять отставку. Официально об этом объявили 4 апреля.

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