Футбольный клуб «Краснодар» в ближайшие дни назовет имя нового наставника команды, сообщает сайт клуба.

Напомним, 4 апреля пост главного тренера покинул Мурад Мусаев. 3 апреля «быки» разгромно уступили грозненскому «Ахмату» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:5.

Мусаев номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В 2021 году «быки» провели восемь матчей, проиграв шесть из них. Команде удалось обыграть «Тамбов» (4:0) и сыграть вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) южане занимают десятое место, набрав 34 очка. Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде против тульского «Арсенала». Встреча состоится 11 апреля.

Ранее «Краснодар» объявил об уходе Мусаева с поста наставника команды.