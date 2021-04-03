В «Спартаке» опровергли интерес к турецкому полузащитнику Туфану

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов опроверг интерес к полузащитнику турецкого «Фенербахче» Озану Туфану. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, просочившаяся в СМИ информация о возможном трансфере игрока является слухом.

Отмечается, что в трансфере Туфана заинтересованы «Ливерпуль», «Эвертон», лондонский «Кристал Пэлас», «Лестер Сити», бременский «Вердер» и «Реал Сосьедад».

Туфан выступает за «Фенербахче» с 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции он принял участие в 27 матчах, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» обсуждает вопрос продления контракта с вратарем Александром Селиховым.