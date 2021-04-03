Хуркач прокомментировал победу над Рублевым в 1/2 финала турнира в Майами

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в 1/2 финала турнира в Майами.

Игра завершилась со счетом 3:6, 4:6.

«Это очень много значит для меня. Я выиграл титул в начале года, но потом у меня было несколько неудачных матчей. Поэтому я так счастлив, что приехал, и все еще пытаюсь улучшить свою игру. Стараюсь стать лучшим игроком», — передает слова Хуркача сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В решающем матче Хуркач встретится с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинальном поединке обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.

В текущем сезоне Рублев стал четвертьфиналистом Australian Open. За два раунда до решающего матча он уступил своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

Сейчас Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP.

Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублева в 1/2 финала турнира в Майами.