«С мальчиком кататься веселее»: Щербаковой предложили перейти в парное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина предложила чемпионке мира в женском одиночном катании Анне Щербаковой перейти в парное катание. Щербакова ответила, что пока ей и так хорошо.

«Если надоест одиночное катание — переходи в парное. С мальчиком кататься веселее. Есть с кем поссориться, есть с кем поулыбаться. Он тебя всегда берет на ручки, бросает в воздух, носит, ну иногда «выбрасывает», — сказала Москвина в эфире Первого канала.

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Победу праздновала Щербакова, которая выиграла короткую программу и сохранившая преимущество, несмотря на падение на четверном флипе в произвольной. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль. 16-летняя спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

Ранее сообщалось, что Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU после победы на ЧМ.