Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU после победы на ЧМ

Чемпионка мира 2021 года по фигурному катанию Анна Щербакова занимает второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Лидирует в рейтинге японская спортсменка Рика Кихира, которая заняла седьмое место на прошедшем мировом первенстве в Стокгольме.

На третьей строчке располагается серебряный призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева. Четвертое место занимает Александра Трусова, взявшая на турнире бронзу.

Победительница первенства Европы 2020 года Алена Косторная располагается на восьмой строчке рейтинга ISU. Девятой идет олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Ранее Щербакова выразила благодарность своей наставнице Этери Тутберидзе за совместную работу.

Рейтинг ISU. Одиночное женское катание:

1. Рика Кихира (Япония) — 4196 баллов

2. Анна Щербакова (Россия) — 3726

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 3452

4. Александра Трусова (Россия) — 3396...

8. Алена Косторная (Россия) — 2760

9. Алина Загитова (Россия) — 2666