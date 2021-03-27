Тарасова объяснила поражение Коляды малым количеством четверных прыжков

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Михаила Коляды на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Российский спортсмен по итогам двух состязательных дней занял пятое место.

«У Коляды мало четверных. Два одинаковых четверных, а у остальных по четыре, по пять. Ну как? На что рассчитывать? Он меня не разочаровал, конечно, он понимает — у него не такая техническая программа, как у этих выдающихся мальчиков, поэтому он должен катать ее абсолютно чисто. Тогда шанс на медаль у него будет.

А если при этом что-то не делать, то выиграть ничего не получится», — сказала Тарасова в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Нэйтан Чен выиграл чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.