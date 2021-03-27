Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ
25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию завершились женские одиночные соревнования.
Чемпионкой мира стала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.
Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на мировом первенстве в одиночных соревнованиях.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил Анну Щербакову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию.