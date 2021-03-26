Дзюба ждет тяжелой игры против сборной Словении

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о предстоящей игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против словенцев.

По его мнению, поединок против подопечных Матьяж Кека будет непростым.

«Будет совершенно другая игра, совсем другой рисунок, другой ритм и другие скорости. Мальту нужно забыть. Главное — набрали три очка. Важно, что мы никого не потеряли. Надеемся, что с Ионовым все в порядке, Оздоев подойдет к матчу», — передает слова Дзюбы пресс-служба национальной сборной в YouTube.



Второй мартовский поединок подопечные Станислава Черчесова проведут завтра, 27 марта, на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе команды Словении над Хорватией в матче первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.