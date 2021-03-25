Фигуристка Тарасова объяснила неудачу в короткой программе на ЧМ

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивном дуэте с Владимиром Морозовым, объяснила неудачу пары в короткой программе на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме, передает ТАСС.

Российские фигуристы стали четвертыми, набрав 71,46 балла.

«Сегодня у меня не удался тройной параллельный прыжок, во остальном элементы были сделаны, и хорошо. Но была грубая ошибка, мы потеряли много баллов, поэтому чувства не самые приятные. Завтра будет еще один день», — заявила Тарасова.

На первом месте оказалась российская пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Судьи оценили прокат российского дуэта в 80,16 балла.

На втором месте оказались китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун, которые за свое выступление получили 77,62 балла. Замкнули тройку лидеров еще одни российские спортсмены. Пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов набрала 75,79 балла.

Спортивные пары будут выступать с произвольной программой 26 марта.

Ранее сообщалось, что российская пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию — 2021 в Стокгольме.