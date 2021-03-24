«Ювентус» не включил Роналду в список неприкасаемых игроков

Туринский «Ювентус» назвал пятерых «неприкасаемых» игроков — футболистов, которых итальянская команда точно не будет продавать в летнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport.

Таким образом, в список были включены следующие футболисты: Федерико Кьеза, Деян Кулушевски, Маттейс де Лигт, Артур и Данило. Примечательно, что «Ювентус» не стал называть португальского нападающего Криштиану Роналду неприкасаемым.

Стоит отметить, что португальский форвард не был намерен в ближайшее время покидать туринский клуб, однако на фоне неудачного выступления «Ювентуса» в Лиге чемпионов появилась информация, согласно которой Роналду может вернуться в мадридский «Реал», откуда перешел в 2018 году.

Остальные игроки либо будут доступны для трансфера, либо подходят к завершению карьеры.

В национальном чемпионате «Ювентус» идет на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 55 очков.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси превзошел достижение игрока туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам без учета пенальти.