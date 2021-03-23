«Многому научилась у Плющенко»: Трусова рассказала о целях на чемпионат мира

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о целях на чемпионат мира-2021 в шведском Стокгольме.

«Чему научилась у Плющенко? Поменялось очень многое, и научилась тоже многому. У него необычные задания. Могу сказать, что мне очень нравится. Цели на чемпионат мира? Откатать чисто обе программы и сделать все, что могу», — сказала Трусова в интервью Fuji TV.

На тренировках на «Глобен Арене» Трусова прыгала четверной тулуп как сольно, так и в каскаде с тройным сальховом; спокойно штамповала четверной лутц; сделала четверной сальхов, который не показывала с ноябрьского этапа Кубка России в Казани; даже исполнила четверной флип, который не делала больше года. И самое главное на данный момент: Трусова уверенно исполняла тройной аксель не только по ходу всей тренировки, но и в прогоне короткой программы под музыку.

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