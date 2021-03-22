Трусова безупречна, Щербакова падает: как россиянки выглядят перед ЧМ

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует уже в среду, 24 марта, и сразу с самого интересного — первыми на лед выйдут женщины, которые покажут короткую программу в 12.00 по московскому времени.

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В преддверии важнейшего старта сезона российские фигуристки — Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева — провели первую тренировку на «Глобен Арене» в Стокгольме и дали массу информации для размышлений.

Трусовой готовили роль второй в команде, но она разозлилась

Русская Ракета приехала на мировое первенство вторым номером сборной России — после Щербаковой. Несмотря на разнообразие четверных прыжков в арсенале и большой прогресс в освоении тройного акселя, который произошел после начала занятий в академии Евгения Плющенко, Трусова практически весь сезон получала оценки меньше ученицы Этери Тутберидзе.

А в очном противостоянии на чемпионате России Трусова без шансов проиграла бывшей одногруппнице, хотя в произвольной программе дважды исполнила самый дорогой прыжок в мире — четверной лутц, причем один раз — в каскаде с тройным тулупом.

Щербакова тогда показала два сольных четверных прыжка — лутц и более дешевый флип, не объединяя ни один из них в каскад. В остальном контент девушек был практически идентичен (обе еще исполнили дорогой каскад тройной лутц + тройной риттбергер во второй половине программы), но итоговая разница составила почти 20 баллов. Щербакова — 264,10 очка, Трусова — 246,37.

Нынешний тренер Трусовой — Евгений Плющенко — считал такой подход несправедливым, о чем прямо заявлял в интервью, утверждая, что российский судейский корпус якобы благоволит только группе Тутберидзе.

Такой большой разрыв действительно образовался благодаря баллам за те аспекты выступления, которые оцениваются чисто субъективно. Во-первых, это оценка за компоненты — скольжение, артистизм, интерпретацию музыки и другие эфемерные категории.

Во-вторых, это бонусы за качество исполнения технических элементов по шкале GOE (Grade of Execution), которые можно получить до +5 баллов. Высота прыжка, пролетность, красота выезда — все это тоже довольно субъективные показатели для оценки. И судьи давали за них намного больше Щербаковой. Порой действительно казалось, что Трусовой будто указывают на ее «ошибку» и наказывают за решение покинуть «Хрустальный».

В итоге к чемпионату мира Русская Ракета подошла с репутацией не самой сильной фигуристки сборной, которая якобы не заслуживает высоких оценок за компоненты и щедрых надбавок по GOE, а для победы над Щербаковой ей обязательно нужно чисто исполнить чуть ли не пять четверных прыжков.

Остается надеяться, что у иностранных судей это впечатление еще не устоялось, и девушка сможет переломить отношение к себе.

Подводили 16-летнюю спортсменку и травмы. Из-за повреждения, полученного еще осенью, Трусова надолго отказалась от попыток тройного акселя на соревнованиях, а также на время убирала четверной тулуп, который у нее обычно получается шикарно. О сальхове и флипе речь вообще не шла.

На чемпионате России девушка обошлась «только» четверными лутцами. На Кубке Первого канала добавила один четверной тулуп, который успешно исполнила во второй половине произвольной программы. А в начале марта на шоу, посвященном юбилею Алексея Мишина, на разминке вдруг прыгнула тройной аксель — чисто. Тогда забрезжила робкая надежда на восстановление ее сильнейшего контента, необходимого для победы на ЧМ.

Последние полтора месяца Русская Ракета планомерно подводила себя к чемпионату мира и пыталась более-менее восстановить здоровье. Судя по первой тренировке в Стокгольме, это удалось.

Трусова прыгала на «Глобен Арене» четверной тулуп как сольно, так и в каскаде с тройным сальховом; спокойно штамповала четверной лутц; сделала четверной сальхов, который не показывала с ноябрьского этапа Кубка России в Казани; даже исполнила четверной флип, который не делала больше года!

И самое главное на данный момент: Русская Ракета уверенно исполняла тройной аксель не только по ходу всей тренировки, но и в прогоне короткой программы под музыку.

Это означает, что фигуристка нацелилась впервые с ноября исполнить короткую программу с тройным акселем — единственным элементом ультра-си, который позволен женщинам в коротком прокате и который по этой причине дает своим обладательницам серьезное преимущество.

Если Трусовой удастся чисто показать триксель, то она может не только не отстать от Щербаковой по итогам короткой программы, но даже превзойти ее. Также нивелируется потенциальный проигрыш Русской Ракеты Елизавете Туктамышевой и японке Рике Кихире, которые давно и стабильно исполняют данный элемент.

Что касается произвольной программы, то там фигуристка, судя по активной отработке четверного лутца, флипа, тулупа и сальхова, пойдет как минимум на четыре квада, а то и на пять (если один повторит в каскаде с тройным тулупом).

Конечно, исполнение на тренировке не гарантирует чистого повторения в прокате — всегда можно перенервничать и завалить всю программу. Однако тот факт, что Трусова сумела вернуться в свою лучшую физическую форму, уже весьма обнадеживает. Ну а характера Русской Ракете не занимать.

Щербакова все еще не восстановилась от последствий пневмонии

Щербакова тоже давно доказала, что обладает непробиваемым характером. Недаром эта хрупкая на вид девушка сумела без единого падения выступить на декабрьском чемпионате России, несмотря на серьезные последствия пневмонии, из-за которых она даже не могла толком дышать.

Ни строгий тренерский штаб в лице Тутберидзе, ни собственные родители не смогли тогда отговорить Щербакову от выхода на лед, а после ее победного проката зрители плакали от сочувствия и восхищения.

Однако упорство фигуристки в том случае может сыграть с ней злую шутку теперь на мировом первенстве.

Ради участия в чемпионате России девушка отказалась от спокойного восстановления от болезни и форсировала подготовку, чем, вероятно, еще больше вредила сердцу и легким.

В итоге даже спустя полтора месяца после того героического чемпионата страны, на Кубке Первого канала в начале февраля, Щербакова все еще выглядела крайне болезненно. Да, она снова сделала два четверных — лутц и флип (лишь с одной небольшой помаркой), — но к концу выступления явно сдала, потеряла в скорости, сорвала свой фирменный каскад лутц + риттбергер, а после долго не могла отдышаться. Девушка даже отказывалась поднимать кубок своей команды — не хотела лишней нагрузки.

Остается надеяться, что в ходе официальных прокатов на чемпионате мира Щербакова по традиции соберется и сотворит подвиг, выдав свой максимум.

Однако на первой тренировке фигуристка пока берегла себя: один раз зашла на четверной флип и упала, а в ходе проката под музыку не стала даже пытаться сделать квад и вообще показала только четыре прыжковых элемента из семи.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию канадка Меган Дюамель даже призналась, что с трудом смотрит прокаты Щербаковой из-за ее слабого вида.

«Анна такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы.

Чтобы для нее это было не пыткой, чтобы она чувствовала энергию соревнований, а не выступала только потому, что ее заставляют тренеры. Вот у Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой видно, что они сами двигают свои карьеры вперед. А вот в облике Анны есть что-то печальное», — предположила Дюамель в интервью TSL.

Очевидно, что никакие тренеры Щербакову не заставляют — на все жертвы трехкратная чемпионка России идет сама. Но в словах о болезненном облике есть доля правды. Теперь остается лишь пожелать 16-летней спортсменке совершить второе чудо за сезон и наконец позволить себе уйти на спокойное восстановление в межсезонье.

Реален ли российский пьедестал?

Что касается Елизаветы Туктамышевой, то она спокойно исполнила на тренировке свой единственный элемент ультра-си — тройной аксель — как сольно, так и в каскаде с двойным тулупом. Императрица чувствует себя прекрасно и твердо намерена побороться хотя бы за бронзу мирового первенства.

Ее самой опасной конкуренткой за место в тройке будет японка Рика Кихира, который владеет тройным акселем и четверным сальховом и уже успешно исполняла эти прыжки на декабрьском чемпионате своей страны.

Кроме того, за счет более высоких компонентов и безупречного исполнения дорогих каскадов 3+3 Туктамышеву могут обойти японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, а также американка Брэди Теннелл. К сожалению, Императрица лишь недавно включила в произвольную программу тройной лутц + тройной тулуп и в целом пока уступает многим топовым фигуристкам по сложности своих каскадов. Одним тройным акселем тут не обойдешься.

Как бы там ни было, очень хочется надеяться на первый в истории российский пьедестал у женщин на чемпионате мира. Хотя при таких конкурентках верится в это с трудом.