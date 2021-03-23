Соболев рассказал о влиянии Промеса на атмосферу в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о влиянии форварда Квинси Промеса на атмосферу в команде.

«Мы с Самуэлем Жиго шутим постоянно, он по-русски все понимает, как и Алекс Крал. Сейчас еще Промес пришел, сразу расположил всех к себе. Его же только три-четыре человека застали, а тут вроде дня еще не общались, а такое ощущение возникло, что он уже год рядом. Всегда на позитиве, матерится по-русски со знанием дела», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Нидерландский футболист перешел в «Спартак» из амстердамского «Аякса» в январе 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в четырех матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. В активе столичной команды 44 очка. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее Соболев рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом сине-бело-голубых и капитаном сборной России Артемом Дзюбой.