Нападающий «ПСЖ» Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции

В очередном матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» оказался сильнее «Олимпика» из Лиона.

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лион» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Данилу, Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе, оформивший дубль на свой счет.

Для 22-летнего нападающего второй гол стал сотым в национальном чемпионате, сообщает Stats Foot. 84 мяча Мбаппе оформил за «ПСЖ», 16 — за «Монако», в составе которого в 2017 году он выиграл Лигу 1.

Форвард добился этого результата за 22 лет и 91 дня — этот показатель является рекордным. По нему он опередил Эрве Ревелли, достигшего данной отметки в 23 года и 153 дня.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад».

Kylian Mbappé(22 ans et 91 jours) devient le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en @Ligue1UberEats devant Hervé Revelli(23 ans et 153 jours). #OLPSG