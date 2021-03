Анчелотти прокомментировал поражение «Эвертона» в матче против «Ман Сити»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в матче четвертьфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити». Об этом сообщает BT Sport.

По его словам, завершившаяся игра на стадионе «Гудисон Парк» со счетом 0:2 стала одной из самых сложных в сезоне.

«У нас почти получилось обыграть их. Мы хорошо играли, показали свой максимум. Мы боролись и как минимум 80 минут держали игру под контролем. Я доволен, потому что мы играли на равных с лучшей командой мира. Я считаю их сильнейшими на данный момент.

Мы хотели создать им неприятные условия. У них не было свободных пространств и провели матч так, как хотели», — сказал Анчелотти.



"I am satisfied because we competed well against the best team in the world."



"They have the best bench in the world also!"



High praise for Man City from Carlo Ancelotti after Everton were knocked out of the #EmiratesFACup.



