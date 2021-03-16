«Ненавижу драться»: экс-чемпион мира UFC объяснил, почему он выходил на ринг

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер признался, что ему никогда не нравилось то, что он делает. Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах в феврале 2019 года.

«Мне не нравится драться. Я ненавижу это. Это невыносимо — чувство стресса, когда не знаешь, унизят тебя или ты получишь травму. Это так тяжело. Но когда ты побеждаешь, оно того стоит. Чем больше риск, тем больше вознаграждение. Вот почему я занимался этим — не потому, что люблю сражаться, а потому, что люблю побеждать», — сказал Сен-Пьер в интервью MMAFighting.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в 2020 году, ранее неоднократно говорил о желании провести бой с Сен-Пьером. При этом условием Хабиба являлся поединок в легком весе.

Ранее Хабиб объяснил свое нежелание драться с Сен-Пьером.