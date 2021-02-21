Хабиб объяснил свое нежелание драться с Сен-Пьером
Андрей Черников
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов объяснил свое нежелание драться Жоржем Сен-Пьером.
«Меня это имя мотивирует, но уже все. Ему 40 лет, давай его тоже не будем трогать. Нам он нравится, он правильный представитель смешанных единоборств. Так что пусть будет он, и пусть буду я», — сказал Хабиб на YouTube-канале «Лысый хищник»
24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка россиянин объявил об уходе из спорта.